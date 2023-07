Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (2. v. r.) und der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu (3. v. r.) mit Mitgliedern einer Militärdelegation in Pjöngjang. (Foto: Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA)) (AFP / STR)

An den Veranstaltungen in Pjöngjang nehmen auch Delegationen aus China und Russland teil. Unter anderem gibt es eine Militärparade. Am 27. Juli 1953 hatte es nach gut drei Jahren Krieg einen Waffenstillstand mit dem Süden gegeben. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Beide koreanischen Staaten befinden sich technisch gesehen weiterhin im Kriegszustand. Im Norden wird der Jahrestag als Tag des Siegs gefeiert.

Die russische Delegation wird von Verteidigungsminister Schoigu angeführt. Machthaber Kim Jong-Un empfing ihn zu Gesprächen. Nach Angaben der Staatsmedien wurden dabei gemeinsame Positionen gegenüber dem Westen betont. Es sei um den Schutz der Souveränität, der Entwicklung und der Interessen beider Länder gegangen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.