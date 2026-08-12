Koreanische Halbinsel

Symbolbild: Ein Mann schaut mit einem Fernglas von Paju in Südkorea aus über die Grenze und die demilitarisierte Zone nach Nordkorea (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Kim Jae-Hwan)

Der Generalstab teilte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap mit, das Geschoss sei in Richtung der östlichen Gewässer geflogen. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums handelte es sich um eine ballistische Rakete. Es war der bereits zweite Waffentest dieser Art innerhalb einer Woche. Hintergrund dürfte die kürzlich erfolgte Ankündigung Südkoreas und der USA sein, in der kommenden Woche ihr jährliches, großes Militärmanöver zu beginnen.

Dem Regime in Pjöngjang sind Starts oder Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite durch UNO-Beschlüsse untersagt. Es herrscht unter anderem die Sorge, dass sie mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.