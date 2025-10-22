Ein nordkoreanischer Raketentest in einer südkoreanischen Nachrichtensendung (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Kim Jae-Hwan)

Mindestens ein ballistischer Flugkörper sei von der Ostküste aus in Richtung Meer gefeuert worden und im Wasser niedergegangen, teilte das Militär in Seoul mit. Der Raketenstart erfolgt vor einem Treffen von Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche in Südkorea. An dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsforum nimmt neben US-Präsident Trump auch der chinesische Staatschef Xi Jinping teil. Es ist der erste Test dieser Art seit dem Amtsantritt des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Juni. Zuletzt hatte Nordkorea im Mai ballistische Raketen abgefeuert.

Dem Regime in Pjöngjang sind Starts oder Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite durch UNO-Beschlüsse untersagt. Es herrscht unter anderem die Sorge, dass sie mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.