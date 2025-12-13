Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sprach von einer heldenhaften Auslandsmission. Die Zeremonie fand laut einem Bericht von Staatsmedien bereits am Freitag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt.
Die zurückgekehrte Militäreinheit war den Angaben zufolge Anfang August nach Russland entsandt worden. Sie habe die russische Armee in der Region Kursk unterstützt.
Fotos zeigen, wie Staatschef Kim auf die Knie geht und eine weiße Blume vor einer Gedenkwand mit Bildern gefallener Soldaten niederlegt.
Schätzungen des südkoreanischen Geheimdiensts zufolge wurden in mehreren Mobilisierungswellen rund 15.000 nordkoreanische Soldaten zur Unterstützung Russlands entsandt.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.