Vor Trumps Südkorea-Besuch

Abschuss eines nordkoreanischen Marschflugkörper (Archivbild vom Januar 2024). (- / kcna / dpa / -)

Sie flogen nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA ungefähr zwei Stunden lang über das Gelbe Meer. Die Regierung in Pjöngjang sprach von einem wichtigen Erfolg bei der Entwicklung der atomaren Streitkräfte des Landes. Von südkoreanischer Seite gab es zunächst keine Reaktion.

Trump flog unterdessen von Japan nach Südkorea, der dritten Station seiner Asienreise. Dort will er Präsident Lee treffen und am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft auch mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen.

In Japan hatte der US-Präsident gestern bei einer Zusammenkunft mit der neuen Ministerpräsidentin Takaichi einen Ausbau der Verteidigungs- und Wirtschaftskooperationen beider Staaten vereinbart.

