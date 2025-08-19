Kim begründete dies mit jüngsten gemeinsamen Militärübungen der US-Streitkräfte und der südkoreanischen Armee. Dies zwinge Nordkorea zu einer schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Kim äußerte sich anlässlich der Besichtigung eines Zerstörers der nordkoreanischen Marine.
Gestern hatten die südkoreanische und die US-Armee jährliche Militärübungen zur Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen durch Pjöngjang begonnen.
