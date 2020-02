Norwegische Band Motorpsycho Psychedelisch mäandernd durch Zeit und Raum

Schwer zu sagen, in welchem Genre sich die Band Motorpsycho bewegt – die Frage ist eher: In welchem nicht? Beim Leipziger Konzert der vier Norweger wurde offenbar, wie sehr diese Formation in der Lage ist, musikalisch durch Raum und Zeit zu mäandern. Einzigartig!

Am Mikrofon: Tim Schauen

