Damit gehören der Ruhmeshalle nun 137 Sportpersönlichkeiten an, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Insgesamt holten die sechs neuen Mitglieder 54 Medaillen bei internationalen Großereignissen, davon zwölf bei Olympischen Spielen, 35 bei Welt- und sieben bei Europameisterschaften. Daneben stehe das Sextett auch für die Werte, die den Sport so bedeutsam für die Gesellschaft machen: für Fairplay, Miteinander, Haltung und Verantwortung, sagte Max Hartung als Sprecher des Sporthilfe-Vorstands.

Die Wahl für die Hall of Fame erfolgt durch eine Jury, die sich aus den Mitgliedern, aus Vertreterinnen und Vertretern der Sporthilfe, des DOSB, des VDS, der Politik sowie Persönlichkeiten weiterer Institutionen des Sports zusammensetzt. Die offizielle Aufnahmefeier findet am 19. November in Frankfurt am Main statt.

