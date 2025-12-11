Wetter
Nur in Sachsen sonnig, sonst trüb

Das Wetter: Nachts neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte 6 bis minus 2 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag im Nordwesten stärker bewölkt. Sonst vielfach neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. In Sachsen, dem südlichen Brandenburg und an den Alpen länger sonnig. 4 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag in der Nordhälfte meist stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen. Im Süden meist neblig-trüb. 3 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.