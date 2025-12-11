Am Tag im Nordwesten stärker bewölkt. Sonst vielfach neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. In Sachsen, dem südlichen Brandenburg und an den Alpen länger sonnig. 4 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag in der Nordhälfte meist stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen. Im Süden meist neblig-trüb. 3 bis 11 Grad.
Am Samstag in der Nordhälfte meist stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen. Im Süden meist neblig-trüb. 3 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.