Ehemaliger US-Präsident

Bei einer kommerziellen Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern in Berlin sagte er, er glaube, das seien einige der größten Gefahren für die Demokratie. Manche jungen Leute glaubten, alles, was sie auf Sozialen Medien wie Tiktok sehen würden, sei wahr. Aber dem sei nicht so, führte der 61-Jährige aus. Obama ist seit einigen Tagen in Europa unterwegs. Dabei kam er auch mit Bundeskanzler Scholz und Altbundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen zusammen.

