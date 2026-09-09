Protest gegen den Neuzuschnitt von Wahlkreisen vor dem Gerichtsgebäude von Cole County in Jefferson City, Missouri. (picture alliance/AP Photo/David A. Lieb)

Der Richter Kavanaugh lehnte den Eilantrag des republikanisch regierten Bundesstaates ab, die Entscheidung einer unteren Instanz gegen den Neuzuschnitt auszusetzen. Eine Begründung dafür gab der Richter nicht.

Der Oberste Gerichtshof Missouris hatte kürzlich befunden, dass die dortige Regierung ein Referendum über die neue Wahlkreiseinteilung unrechtmäßig verhindert habe. Kritiker der Maßnahme hatten die Volksabstimmung beantragt.

Die Wahlkreise in Missouri sollten nach einer Aufforderung von Präsident Trump so zugeschnitten werden, dass sich die Chancen der Republikaner bei den Kongresswahlen verbessern. Die Partei verfügt im US-Repräsentantenhaus nur über eine knappe Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.