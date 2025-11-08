Eine Richterin verfügte einen sogenannten Verwaltungsaufschub, der dem zuständigen Gericht mehr Zeit gibt, den Fall zu verhandeln. Das Gericht hatte zuvor die Regierung angewiesen, die Finanzierung der Lebensmittelhilfen für November in vollem Umfang bereitzustellen. Die US-Regierung von Präsident Trump wehrt sich gegen diese angeordnete Finanzierung. Ihrer Ansicht nach, verstößt die gerichtliche Anweisung gegen die Verfassung.
Fast 42 Millionen Amerikaner beziehen Lebensmittelgutscheine. In den USA gilt seit dem 1. Oktober eine Haushaltssperre, hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden werden wegen des sogenannten Shutdowns seither nicht mehr bezahlt.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.