Kassationsgericht

Die Richter in Rom bestätigten das Urteil der Vorinstanz vom vergangenen Dezember, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Damit wurde eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Salvini hatte 2019 als damaliger Innenminister einem Schiff der spanischen Organisation "Open Arms" die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verweigert. An Bord waren rund 160 aus Seenot gerettete Migranten. Das Schiff durfte erst anlegen, nachdem ein Staatsanwalt dies gegen den Willen des Ministers verfügt hatte.
Ermittler warfen Salvini daraufhin Freiheitsberaubung sowie Amtsmissbrauch vor und forderten in einem Prozess sechs Jahre Haft.
