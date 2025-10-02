Wiedervereinigung

Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum. (Archivbild) (imago images / Jürgen Heinrich)

Ostdeutschland punkte mit entwickelten Flächen und klimafreundlicher Energie, sagte er der Rheinischen Post. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern stünden nicht umsonst beim Wirtschaftswachstum regelmäßig ganz vorne. Der Aufbau der Infrastruktur in Ostdeutschland sei zwar ein Kraftakt gewesen, aber am Ende ein großer Erfolg. Der persönliche Berater von Bundesfinanzminister Klingbeil, SPD, führte aus, Fehler habe es bei der Umwandlung der DDR-Wirtschaft zur Marktwirtschaft gegeben. Bei entsprechenden Investitionen hätten Unternehmen auch weitergeführt und Arbeitsplätze erhalten werden können.

