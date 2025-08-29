Deutsch-französische Erklärung

Deutschland und Frankreich wollen einen KI-Campus für Europa aufbauen (Archivbild). (Getty Images / Mr.Cole_Photographer)

Beide Länder sollten etwa einen gemeinsamen Rechencampus für Künstliche Intelligenz errichten, heißt es in dem Papier des Deutsch-Französischen Rates der Wirtschaftsexperten. Ziel sei es, die KI-Investitionslücke zu den USA und China zu schließen. Zudem wird die Bildung eines Pendants zur US-Rüstungsagentur DARPA verlangt. Die Beschaffung von Verteidigungsgütern in Europa müsse verbessert werden, fordern die Autoren der Erklärung von Weizsäcker, Schnitzer, Jaravel, und Pisani-Ferry.

