Umweltkatastrophe

Ein Satellitenbild zeigt, wie Rohöl aus dem Tanker austritt. (picture alliance / Planet Labs PBC via AP / Planet Labs PBC)

Der Umweltbehörde des Landes zufolge sind Strände in der Region Ras Madrakah betroffen. Der havarierte Tanker wird der russischen Schattenflotte zugerechnet. Durch Explosionen sollen Lecks in dem Schiff entstanden sein. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Auch vor der iranischen Insel Keschm in der Straße von Hormus hat sich ein Ölteppich ausgebreitet. Das Außenministerium in Teheran erklärte, alle, die vom Schiffsverkehr durch die Meerenge profitierten, seien verpflichtet, zur Beseitigung der Umweltschäden beizutragen.

Das Unternehmen TankerTrackers.com veröffentlichte Satellitenbilder und erklärte, Ursache für die Ölpest sei offenbar ein iranischer Angriff auf ein Frachtschiff vor der Küste des Oman gewesen. Das Öl sei anschließend durch die Meerenge in Richtung Iran getrieben worden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.