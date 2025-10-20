Die Probebohrungen sollen laut dem Konzern fünf Monate dauern. Das Fördergebiet, der so genannte Äquatoriale Kontinentalrand, gilt weltweit als eine der vielversprechendsten Lagerstätten für neue Ölvorkommen. Brasiliens Energieminister Silveira sagte, sämtliche Auflagen für den Umweltschutz würden streng kontrolliert. 2023 hatte die brasilianische Umwelt- und Energiebehörde die Lizenzvergabe aus Umweltschutzgründen verweigert. Der brasilianische Präsident Lula trieb das Projekt erneut voran. Umweltschützer kritisierten die Entscheidung im Vorfeld der Klimakonferenz COP 30 in Brasilien scharf.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.