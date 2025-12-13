Grünen-Landesparteitag

Das zentrale Versprechen der Union bei der Bundestagswahl habe gelautet, keinerlei neue Schulden zu machen, sagte Özdemir beim Landesdelegiertentreffen seiner Partei in Ludwigsburg. Nach der Wahl habe die Union dann der Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen, kritisierte der Grünen-Politiker.
Mit welchen Themen die Partei in die baden-württembergische
Landtagswahl ziehen wird, will sie morgen auf der Konferenz beschließen.
Landtagswahl ziehen wird, will sie morgen auf der Konferenz beschließen.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.