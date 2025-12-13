Grünen-Landesparteitag

Das zentrale Versprechen der Union bei der Bundestagswahl habe gelautet, keinerlei neue Schulden zu machen, sagte Özdemir beim Landesdelegiertentreffen seiner Partei in Ludwigsburg. Nach der Wahl habe die Union dann der Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen, kritisierte der Grünen-Politiker.
Mit welchen Themen seine Partei in die baden-württembergische
Landtagswahl ziehen wird, will sie heute auf der Konferenz beschließen.
