Grünen-Landesparteitag
Özdemir: CDU hat Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen

Der Grünen-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Özdemir, hat die CDU angegriffen und der Partei Wortbruch vorgeworfen.

    Ein Mann im Anzug und mit Brille steht an einem Rednerpult. Er spricht und gestikuliert mit einer Hand.
    Cem Özdemir, Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, spricht beim Landesparteitag. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)
    Das zentrale Versprechen der Union bei der Bundestagswahl habe gelautet, keinerlei neue Schulden zu machen, sagte Özdemir beim Landesdelegiertentreffen seiner Partei in Ludwigsburg. Nach der Wahl habe die Union dann der Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen, kritisierte der Grünen-Politiker.
    Mit welchen Themen seine Partei in die baden-württembergische
    Landtagswahl ziehen wird, will sie heute auf der Konferenz beschließen.
    Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.