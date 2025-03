US-Kampfflugzeuge haben Luftangriffe auf mehrere Huthi-Stellungen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geflogen - angeblich sollen die Angriffe fortgesetzt werden. (dpa / Mohammed Mohammed)

Die jemenitische Nachrichtenagentur Saba, die von der Huthi-Miliz kontrolliert wird, meldete zwei Luftangriffen in den frühen Morgenstunden im Raum der Hafenstadt Hudaida. Die Huthi-Rebellen selbst teilten mit, sie hätten erneut den US-Flugzeugträger Harry Truman im Roten Meer mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen.

UNO-Generalsekretär Guterres rief die USA und die Huthi-Milizen auf, alle militärischen Aktivitäten sofort einzustellen. Guterres warnte in New York, jede weitere Eskalation könne die regionalen Spannungen verschärfen und den Kreislauf der Vergeltung anheizen. Zuvor hatten die USA großangelegte Luftangriffe auf Stellungen der Huthi-Milizen im Jemen geflogen. Laut dem Gesundheitsministerium in Sanaa wurden 53 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Die Huthi-Miliz hatte vor einigen Tagen angekündigt, ihre Angriffe auf Frachter im Roten Meer wieder aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.