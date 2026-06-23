Der Seehafen von Kertsch auf der Krim (AFP / Yuri Lashov)

Getroffen worden seien ein Ölterminal und ein Öldepot nahe der Großstadt Kertsch im Osten der Krim. Außerdem sei der Hafen Kawkas im Gebiet Krasnodar unter Beschuss genommen worden. Offiziell gibt es bislang keine Bestätigung für die Angriffe. Das russische Verteidigungsministerium meldete lediglich den Abschuss von insgesamt 143 ukrainischen Drohnen. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen Explosionen und dunkle Rauchwolken.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten zur Abwehr der russischen Invasion vermehrt Objekte der Ölindustrie attackiert. Vor allem die Bewohner der von Russland annektierten Krim spüren die Folgen deutlich. Seit Tagen können Privatpersonen auf der Halbinsel wegen Benzinmangels nicht mehr tanken.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.