Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Süden noch wolkig oder stark bewölkt. Sonst wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten auch länger sonnig. Später im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und vereinzelt Schnee-, Schneeregen oder Regenschauer. -1 bis +7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.