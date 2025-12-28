Wetter
Oft sonnig, später ganz im Norden Wolkenfelder, 1 bis 6 Grad

Das Wetter: Verbreitet sonnig oder gering bewölkt, vor allem im Süden örtlich länger Hochnebel. Am Nachmittag ganz im Norden aufkommende Wolkenfelder. Höchstwerte 1 bis 6 Grad, im Dauernebel leichter Frost. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im höheren Bergland Schnee. In der Südhälfte abseits von Hochnebel-Gebieten viel Sonne. 0 bis 7 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Süden noch wolkig oder stark bewölkt. Sonst wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten auch länger sonnig. Später im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und vereinzelt Schnee-, Schneeregen oder Regenschauer. -1 bis +7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.