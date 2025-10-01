Nach Sprengstoffdrohung

Das Oktoberfest in München wird nach einer Sperrung wieder geöffnet. (Manuel Schwarz / dpa / Manuel Schwarz)

Wie Oberbürgermeister Reiter mitteilte, hat sich die Gefahrensituation nicht bestätigt. Das Gelände war am Vormittag nach einer Sprengstoffdrohung gesperrt und anschließend mit Hilfe von Spürhunden durchsucht worden.

Nach Angaben der Behörden stand die Drohung im Zusammenhang mit einer Explosion und einem Brand in einem Wohnhaus im Münchner Norden. Die Polizei entdeckte einen Toten, bei dem es sich den Angaben zufolge um den Brandstifter handelt. In der Nähe des Wohnhauses wurde außerdem ein Schreiben gefunden, in dem der Täter eine Bombendrohung gegen das Oktoberfest aussprach. Die Polizei geht von einem Familienstreit aus, bei dem auch der Vater des Brandstifters ums Leben gekommen sein soll.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.