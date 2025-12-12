Das soziale Netzwerk Reddit klagt gegen das Social-Media-Verbot in Australien. (IMAGO / Rüdiger Wölk )

Das US-Unternehmen beantragte beim obersten Gericht in Australien, dem High Court, von dem Gesetz ausgenommen zu werden. Zur Begründung hieß es, die Plattform Reddit richte sich vornehmlich an Erwachsene und verfüge nicht über die traditionellen Funktionen sozialer Medien, die der Regierung ein Dorn im Auge seien. Auch sei man überzeugt davon, dass es wirkungsvollere Wege für die australische Regierung gebe, die Jugend zu schützen.

Australien ist das erste Land weltweit mit einem Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16. Nach der Regelung, die seit zwei Tagen gilt, müssen Plattformen wie Tiktok, Instagram und Snapchat die Konten hunderttausender Minderjähriger löschen.

