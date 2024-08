In Venzuela demonstrierten Oppositionsanhänger erneute gegen Präsident Nicolas Maduro. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariana Cubillos)

Pilieri hatte in der Hauptstadt Caracas an einer Protestkundgebung teilgenommen. Auch in anderen Städten des südamerikanischen Landes gab es Demonstrationen. Nach der Wahl am 28. Juli hatte die regierungstreue Wahlbehörde den seit 2013 amtierenden Staatschef zum Sieger erklärt. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor und reklamiert den Sieg für ihren Kandidaten González. Die USA und mehrere lateinamerikanische Länder haben González als Sieger der Wahl anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.