Zentralafrika

Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Tschiroma erklärt sich zum Sieger. (Welba Yamo Pascal / AP / dpa / Welba Yamo Pascal)

Der 79-jährige frühere Arbeitsminister forderte die Behörden auf, seinen Erfolg zu bestätigen. Sonst würde das Land in Aufruhr versetzt, schrieb Tschiroma auf Facebook. Die offiziellen Ergebnisse der Wahl vom Sonntag werden allerdings erst für Ende des Monats erwartet.

In Umfragen vor der Abstimmung hatte der 92 Jahre alte Amtsinhaber Biya vorne gelegen. Er ist der älteste Präsident der Welt und trat für eine achte Amstzeit an.

Kamerun ist eine Mehrparteiendemokratie, doch die Opposition klagt über Behinderungen. Ihr bekanntester Politiker Kamto wurde nicht zur Wahl zugelassen. Menschenrechtler sehen zudem die Meinungs- und die Pressefreiheit stark eingeschränkt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.