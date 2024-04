Gordana Siljanovska Davkova, Präsidentschaftskandidatin der Oppositionspartei VMRO-DPMNE. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Boris Grdanoski)

Die 70-jährige parteilose Rechtsprofessorin, die von der nationalistischen VMRO-DPMNE unterstützt wird, kam nach Auszählung von 80 Prozent der Wahllokale auf einen Stimmanteil von 39,8 Prozent. Dies teilte die staatliche Wahlkommission in Skopje mit.

Amtsinhaber Pendarovski, den die regierenden Sozialdemokraten SDMS, unterstützen, lag nach diesen Angaben mit 19,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter Siljanovska-Davkova. Auf dem dritten Platz landete Außenminister Osmani mit 14,3 Prozent der Stimmen. Er gehört der mitregierenden Albaner-Partei DUI an. Da keiner der Kandidaten auf mindestens 50 Prozent der Stimmen kommen dürfte, wird eine Stichwahl am 8. Mai über die Besetzung des höchsten Staatsamtes entscheiden. Am selben Tag soll dann auch eine Parlamentswahl stattfinden.

Das Präsidentenamt hat in Nordmazedonien repräsentativen Charakter. Mit dem Rückenwind der Präsidentschaftswahl und vor dem Hintergrund der allgemeinen Stimmung im Land könnte die VMRO-DPMNE, die von 2006 bis 2016 teils autoritär regiert hatte, mit der Wahl am 8. Mai die Sozialdemokraten von der Regierung ablösen.

