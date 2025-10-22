Viktor Orban (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Ministerpräsident Orban erklärte auf Facebook, das Datum sei zwar unklar. Aber wenn die Zeit reif sei, werde man das Treffen abhalten.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über ein informelles Schreiben aus Moskau. Darin beharre der Kreml auf seinen Maximalforderungen als Bedingung für ein Ende des Krieges gegen die Ukraine. Damit weise Russland jüngste Äußerungen des US-Präsidenten zurück, die Frontlinien an ihrem derzeitigen Stand einzufrieren. Trump selbst erklärte am späten Abend, er wolle bis auf Weiteres "keine Zeit verschwenden" und "kein vergeudetes Treffen".

Trump: "Keine endgültige Entscheidung"

Trump sagte gegenüber Medienvertretern aber auch, dass keine endgültige Entscheidung getroffen sei. Dazu könne es innerhalb der nächsten Tage kommen. Der US-Präsident wird in der nächsten Woche zudem an mehreren Gipfeltreffen in Asien teilnehmen, wo es auch zu einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi kommen soll. Dabei dürfte es auch darum gehen, welche Rolle China als russischer Partner in möglichen Verhandlungen spielen könnte.

NATO-Generalsekretär Rutte in Washington

Derweil wird NATO-Generalsekretär Rutte heute zu einem kurzfristig anberaumten Treffen mit US-Präsident Trump in Washington erwartet. Wie ein Sprecher des Militärbündnisses mitteilte, ist für den Nachmittag ein Gespräch in der Hauptstadt geplant. Rutte und Trump würden „mehrere Fragen im Zusammenhang mit der Unterstützung der NATO für die Ukraine und den Bemühungen der USA um einen dauerhaften Frieden“ behandeln. Weitere Details etwa über den konkreten Anlass des Treffens wurden nicht mitgeteilt. Auch seien keine anschließenden Pressetermine geplant.

