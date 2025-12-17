Wie die Oscar-Akademie mitteilte, schloss sie einen entsprechenden Vertrag mit Youtube. Die Videoplattform werde künftig die Heimat der Oscars sowie des ganzjährigen Akademie-Programms sein, hieß es. Damit läuft die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem US-Fernsehsender ABC aus.
Die Verleihung der bedeutendsten Filmpreise der USA findet jedes Jahr in einem Theater in Hollywood statt. Noch vor zehn Jahren schauten mehr als 40 Millionen Menschen im TV zu; zuletzt waren es knapp 20 Millionen.
Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.