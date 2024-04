Zuspruch für die AfD

Carsten Schneider (SPD) ist Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Es sei wichtig, Begegnungsräume zu schaffen, sagte der SPD-Politiker bei einer Podiumsdiskussion in Berlin mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. In der Kirche träfen sich noch verschiedene Milieus, fügte Schneider hinzu. Das sei mittlerweile selten.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Teuteberg nannte es bei der Veranstaltung wichtig, vor einer Wahl der AfD zu warnen. Sie äußerte sich dagegen kritisch zur jüngsten Erklärung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zur Unvereinbarkeit einer AfD-Mitgliedschaft mit Kirchenämtern.

