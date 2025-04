Die Ostermärsche 2025 stehen wie im vergangenen Jahr im Zeichen der Kriege in der Ukraine und in Gaza. (Frank Hammerschmidt / dpa / Frank Hammerschmidt)

Das teilte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn mit. Insgesamt würden mehrere 10.000 Teilnehmer erwartet. Themen seien die Forderung nach Abrüstung und nach Friedensinitiativen für die Kriege in der Ukraine und in Nahost. Erste Aktionen finden heute statt.

