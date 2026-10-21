Brennender Tanker nach einem Drohnenangriff im Schwarzen Meer . (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Feoktistov)

Sorge um Europas Südostflanke

Der Historiker warnte vor einer wachsenden Bedrohung für die Südostflanke Europas. Man dürfe nicht nur auf die Ostsee und die nördliche NATO-Flanke blicken, sondern müsse auch den Schwarzmeerraum stärker in den Fokus nehmen. Jilge verwies auf wiederholte Drohnenvorfälle in Rumänien und Moldau sowie auf Einschläge in Grenzregionen des Donaudeltas. Russland versuche, Staaten wie Rumänien, Bulgarien und Moldau zu destabilisieren, die eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Ukraine und beim Betrieb der Solidaritätskorridore spielten, so der Experte.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.