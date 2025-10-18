Grenzkonflikt

Nach Angaben eines Taliban-Vetreters wurden drei Orte in der Provinz Paktika bombardiert. Krankenhäuser berichten von mehreren Toten, darunter zwei Kinder. Der afghanische Cricket-Verband teilte AFP mit, bei den Angriffen seien drei Spieler getötet worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, bestätigten pakistanische Geheimdienstkreise die Luftangriffe auf die Grenzprovinz. Diese hätten Kämpfern der pakistanischen Taliban gegolten.
Erst am Mittwoch hatten sich die Nachbarländer nach tagelangen Grenzgefechten auf eine Waffenruhe geeinigt.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.