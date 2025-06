Verwüstung nach einem Luftangriff auf die Stadt Nuseirat im Gazastreifen (AFP / EYAD BABA)

Wie Mediziner eines örtlichen Krankenhauses der Nachrichtenagentur Reuters schilderten, erschossen israelische Soldaten mindestens fünf Zivilisten, als sie sich einer Verteilstation für Hilfsgüter näherten. Außerdem seien Wohnhäuser in den Städten Beit Lahija und Nuseirat bombardiert worden. Auch das von der Hamas geleitete Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete die Angriffe. Von der israelischen Armee gab es zunächst keine Stellungnahme.

Als Reaktion auf Israels Vorgehen im Gazastreifen demonstrierten am Nachmittag im niederländischen Den Haag mehr als 100.000 Menschen und forderten Sanktionen gegen die Regierung in Jerusalem. Die Veranstalter sprachen von der größten Demonstration in den Niederlanden seit 20 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.