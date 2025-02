Im Norden Israels ist ein Mann mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariel Schalit)

Die Polizei sprach von einem mutmaßlichen Terroranschlag. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zehn Menschen verletzt, eine junge Frau schwebe in Lebensgefahr. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 53-jährigen Mann aus Dschenin im besetzten Westjordanland. Dieser sei in der Nähe der Hafenstadt Haifa gezielt in eine Gruppe von Zivilisten an einer Bushaltestelle gefahren. Der Palästinenser habe sich illegal in Israel aufgehalten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.