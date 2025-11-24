Unter anderem kamen demnach zwei Menschen bei israelischen Drohnenangriffen ums Leben. Israels Armee teilte mit, mehrere Personen hätten die gelbe Linie übertreten, hinter die sich das Militär im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung zurückgezogen hatte. Die Personen hätten eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt.
Seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen am 10. Oktober kommt es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen.
