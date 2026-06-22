Linke
Pantisano bittet für Äußerung über die CDU um Entschuldigung

Der neue Linken-Chef Pantisano hat für seine Aussagen über eine angeblich "faschistische Politik" der CDU um Entschuldigung gebeten.

    Luigi Pantisano, Vorsitzender der Partei Die Linke, bei seiner Antrittsrede während des Bundesparteitages.
    Luigi Pantisano, Vorsitzender der Partei Die Link (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)
    Das sei verkürzt und falsch gewesen, sagte er. Die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollten, dürfe man nicht verwischen.
    Mehrere Unionspolitiker hatten auf die Aussagen empört reagiert. CDU-Generalsekretär Linnemann verlangte von der Linken, sich zu distanzieren. CSU-Generalsekretär Huber und Schleswig-Hosteins Ministerpräsident Günther forderten Pantisano zum Rücktritt auf. Auch in der Linken gab es Irritationen.
    Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.