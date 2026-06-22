Das sei verkürzt und falsch gewesen, sagte er. Die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollten, dürfe man nicht verwischen.
Mehrere Unionspolitiker hatten auf die Aussagen empört reagiert. CDU-Generalsekretär Linnemann verlangte von der Linken, sich zu distanzieren. CSU-Generalsekretär Huber und Schleswig-Hosteins Ministerpräsident Günther forderten Pantisano zum Rücktritt auf. Auch in der Linken gab es Irritationen.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.