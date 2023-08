Katholische Kirche

Weltjugendtag in Lissabon (IMAGO / GlobalImagens / IMAGO / Paulo Spranger)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird in Lissabon

zunächst Staatspräsident de Sousa und später Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Auch ein Gespräch mit Ministerpräsident Costa ist geplant bevor Franziskus mit Bischöfen und Priestern zusammenkommt. Am Abend war der Weltjugendtag mit einer Messe eröffnet worden. Schätzungen zufolge nahmen mehr als 200.000 Menschen an den Feierlichkeiten teil.

Ursprünglich sollte der Weltjugendtag bereits im vergangenen Jahr stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.