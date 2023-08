Katholischer Weltjugendtag

Papst Franziskus in Lissabon. (IMAGO / ABACAPRESS )

Er empfing in der Botschaft des Vatikans in Lissabon eine Gruppe von 13 Personen. Zuvor hatte Franziskus bei einer Vesper in Lissabon Bischöfe aufgefordert, Opfern sexuellen Missbrauchs zuzuhören.

In einem im Februar in Portugal veröffentlichten Bericht hatten Experten mitgeteilt, dass seit 1950 mindestens 4.815 Jungen und Mädchen von Priestern oder anderen Kirchenvertretern sexuell missbraucht worden seien. Zuvor hatte die portugiesische Kirche darauf beharrt, dass es nur einige wenige Fälle gegeben habe.

Heute wird der Papst zum Weltjugendtag der Katholiken in Lissabon erwartet.

