Rechte Parteien

Papst Leo XIV. (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Dies sei keine christliche Antwort, sagte Leo in seiner Sommerresidenz im Castel Gandolfo. Es sei so, als wolle man ein Problem einfach vom Hals haben. Leo äußerte sich, nachdem eine neugegründete rechte Partei in Italien die Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer zu einer ihrer Kernforderungen erklärt hat. In Rom fand in dieser Woche außerdem eine Kundgebung mit rechtsextremen und neofaschistischen Gruppen statt, auf der - Zitat - "Remigration und Rückeroberung" gefordert wurden.

In Deutschland hat die AfD den vielfach kritisierten Begriff "Remigration" in ihre Programmatik aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.