Rom
Papst Leo hält seine erste Christmette

Im Vatikan hält Papst Leo XIV. zur Stunde die Christmette im Petersdom. Gläubige aus aller Welt versammelten sich dazu auf dem Petersplatz. Es ist das erste Weihnachten mit dem neuen Pontifex nach dem Tod von Papst Franziskus, der im April im Alter von 88 Jahren gestorben war. 

    Papst Leo leitet die Christmette im Petersdom
    Papst Leo leitet die Christmette im Petersdom (AFP / ANDREAS SOLARO)
    Erstmals seit Beginn des Gazakriegs hatten zuvor tausende Christen in Bethlehem wieder in größerem Rahmen Weihnachten gefeiert. Um Mitternacht wird dort eine Messe vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, gehalten.
    Bethlehem liegt im von Israel besetzten Westjordanland und gilt der Überlieferung zufolge als Geburtsort von Jesus Christus. Die Behörden hatten in den vergangenen zwei Jahren wegen des Krieges im Gazastreifen auf die festliche Dekoration in Bethlehem verzichtet.
