Rom

Papst Leo hält seine erste Christmette

Im Vatikan hält Papst Leo XIV. zur Stunde die Christmette im Petersdom. Gläubige aus aller Welt versammelten sich dazu auf dem Petersplatz. Es ist das erste Weihnachten mit dem neuen Pontifex nach dem Tod von Papst Franziskus, der im April im Alter von 88 Jahren gestorben war.