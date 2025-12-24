Erstmals seit Beginn des Gazakriegs hatten zuvor tausende Christen in Bethlehem wieder in größerem Rahmen Weihnachten gefeiert. Um Mitternacht wird dort eine Messe vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, gehalten.
Bethlehem liegt im von Israel besetzten Westjordanland und gilt der Überlieferung zufolge als Geburtsort von Jesus Christus. Die Behörden hatten in den vergangenen zwei Jahren wegen des Krieges im Gazastreifen auf die festliche Dekoration in Bethlehem verzichtet.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.