Die Teufelsaustreibung sei eine heikle, aber notwendige Aufgabe, heißt es in einer Grußbotschaft des Papstes an einen internationalen Exorzisten-Kongress in der Nähe von Rom. Die Teilnehmer würden vom Bösen besessene Gläubige mit Gebeten begleiten, damit Gott den Sieg über Satan schenke.

An dem Kongress nahmen rund 300 Personen teil, die regelmäßig an Exorzismus-Ritualen mitwirken - die meisten von ihnen katholische Priester. Der Ritus basiert auf der Annahme, dass es Menschen gibt, die vom Teufel besessen sind und mit Hilfe ausgebildeter Seelsorger davon befreit werden können. Zuvor muss geprüft werden, dass keine psychische Erkrankung vorliegt.

