Erstes großes Lehrschreiben

Papst Leo XIV. hat in seinem ersten großen Lehrschreiben den Einsatz für Arme angemahnt und Gleichgültigkeit ihnen gegenüber angeprangert. (Monica Giuliani/Catholicpressphoto/Vatican Media/IPA/Zuma Press/dpa)

Darin mahnt das Oberhaupt der katholischen Kirche den Einsatz für die Schwächsten an. Die Gesellschaft müsse sich von ihrer Selbstbezogenheit befreien und den Schrei der Armen hören, schreibt Leo in der sogenannten Apostolischen Exhortation "Dilexi te". Er kritisiert, viele Menschen seien auf die Ansammlung von Reichtum sowie sozialen Erfolg um jeden Preis fixiert. Dies geschehe oft auf Kosten anderer. Mit seiner Forderung, radikal Partei für die Schwächsten zu ergreifen, stellt Papst Leo sich in die Tradition seines Vorgängers Franziskus.

