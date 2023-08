Abschlussmesse des Weltjugendtages in Lissabon. (AFP / Thomas Coex )

Franziskus kündigte an, dass der nächste Weltjugendtag 2027 in Südkoreas Hauptstadt Seoul stattfinden wird. Bei der Abschlussmesse im Freien in einem Park am Fluss Tejo dankte der 86-jährige Franziskus den jungen Menschen für ihre Teilnahme am größten Katholiken-Treffen der Welt. Er nannte sie wörtlich "die Hoffnung auf eine andere Welt". Die Messe wurde auf Bildschirmen übertragen, und neben den Gläubigen aus aller Welt nahmen auch mehr als 10.000 Priester, Bischöfe und Kardinäle daran teil.

Der Papst bedankte sich bei den etwa 24.000 Freiwilligen, die an der Organisation des Weltjugendtages beteiligt waren. Das Treffen wurde erstmals 1986 in Rom auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen. Für Franziskus war es bereits der vierte Weltjugendtag.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.