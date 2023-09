Mongolei-Besuch

Papst Franziskus (m.) bei der Messe. (Andrew Medichini / AP / dpa )

Am Ende der Messe in der Hauptstadt Ulan Bator richtete er sich überraschend an die Bevölkerung im Nachbarland China. Er übersandte Grüße an das - so wörtlich - "edle chinesische Volk". Zudem bat er die Katholiken in China, gute Christen und gute Staatsbürger zu sein. Etwa 100 Katholiken aus der kommunistischen Volksrepublik waren trotz eines Verbots Pekings zum Papstbesuch in die Mongolei gereist. China und der Vatikan unterhalten keine diplomatischen Beziehungen, das Verhältnis gilt als schwierig.

