Nach 125 Jahren

Das teilten die Pariser Verkehrsbetriebe mit. Der Verkauf der Fahrkarten wird demnach im gesamten Pariser Metro- und S-Bahnnetz eingestellt. An die Stelle treten elektronisch aufladbare Karten und Abos sowie Tickets auf dem Smartphone, die von einem Großteil der Reisenden bereits genutzt werden.

Wer noch Einzelfahrkarten aus Papier im Portemonnaie hat, kann diese noch bis ins nächste Jahr hinein verwenden. Außerdem können Papier-Tickets auch später noch eingetauscht werden.

Das Angebot an Papier-Tickets war in den vergangenen Jahren bereits Schritt für Schritt reduziert worden. So war etwa vor zwei Jahren das gerade bei Touristen beliebte "Carnet de 10" abgeschafft worden, ein Stapel von zehn Einzelfahrkarten zu einem reduzierten Tarif.

