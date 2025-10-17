Verband: "Bürgergeld sichert keine soziale Teilhabe" (Monika Skolimowska / dpa-Zentralbi)

Zwar decke die Grundsicherung "das nackte Überleben", sichere aber weder soziale Teilhabe noch ein würdevolles Leben, heißt es in einer Untersuchung, die anlässlich des internationalen Tags für die Beseitigung der Armut veröffentlicht wurde. Demnach hat fast jeder fünfte Bürgergeldempfänger kein zweites Paar Schuhe. Knapp jeder Dritte könne sich nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten. Zusammenfassend heißt es, die Hälfte aller Menschen im Bürgergeld lebe in materieller Entbehrung. Bei Menschen ohne Bürgergeld-Bezug treffe das auf etwa neun Prozent zu.

