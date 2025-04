"Arme werden ärmer"

Paritätischer legt neuen Armutsbericht vor

Arme Menschen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren weiter an Kaufkraft verloren. Schuld sei die Inflation, die sozial Schwache am härtesten treffe, schreibt der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem aktuellen Armutsbericht. 15,5 Prozent der Bevölkerung zählten zu den Armen, heißt es darin - also rund 13 Millionen Menschen.