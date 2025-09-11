Tag der Wohnungslosen Menschen

Anlässlich des Aktionstags für wohnungslose Menschen fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband mehr Anstrengungen seitens der Politik. (picture alliance/dpa/Uwe Zucchi)

Hauptgeschäftsführer Rock sagte im Deutschlandfunk, immer mehr Menschen verlören ihre Wohnung. Angesichts steigender Eigenbedarfskündigungen und knapper werdendem Wohnraum seien davon zunehmend auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft betroffen. Rock kritisierte, dass es zu wenige Sozialwohnungen gebe und die Mietpreisbremse nicht konsequent umgesetzt werde. Auch müsse Menschen geholfen werden, die Schwierigkeiten hätten, ihre Miete zu zahlen. Dies gelte für ein Fünftel der deutschen Bevölkerung.

Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind derzeit rund 600.000 Menschen in Deutschland ohne eigene Wohnung. Sozialverbände gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.