Das libanesische Parlament in Beirut (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Ziel ist es, die chronische Überbelegung der Gefängnisse zu verringern, die laut offiziellen Angaben bei rund 300 Prozent liegt. Das Gesetz sieht vor, bestimmte Strafen zu verkürzen. Lebenslange Haftstrafen sollen auf maximal 17 Jahre reduziert werden. Außerdem ist die Freilassung von Gefangenen vorgesehen, die seit Jahren ohne Anklage in Haft sitzen.

Eine Amnestie war seit Jahren von verschiedenen politischen Gruppen im Libanon gefordert worden, darunter auch die pro-iranische Hisbollah. Gestern hatte das Parlament bereits für die Abschaffung der Todesstrafe gestimmt.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.